Feuerwehr zweimal gefragt

Sandkrug Ein vermeintlicher Gasaustritt und eine Notfalltüröffnung für den Rettungsdienst haben die Freiwillige Feuerwehr Sandkrug am Samstag zu zwei Einsätzen ausrücken lassen. Um 5.23 Uhr wurde Gasaustritt in der Straße „Streeker Trift“ in Streekermoor auf einer Baustelle gemeldet. Da an dieser Baustelle an einer Gaspipeline gearbeitet wird, rückten 27 Kameraden mit vier Fahrzeugen aus. Tatsächlich lief auf der Baustelle ein Notstromaggregat. „Da dieses Aggregat hinter einem Container stand und von der Straße somit nicht zu sehen war, wurden vermutlich die daraus austretenden Abgase als Gasaustritt gewertet“, berichtet Timo Nirwing, Pressewart der Feuerwehr.

Um 9.46 Uhr wurde die Wehr zu einem medizinischen Notfall in einer Wohnung an der Straße „Wacholderweg“ in Hatterwüsting gerufen. Der Patient konnte dem Rettungsdienst die Wohnungstür nicht selbstständig öffnen. Vor Ort verschafften sich die acht Kameraden, mit einem Fahrzeug gekommen, über eine Terrassentür zügig Zugang zu der Wohnung. Anschließend konnte der Rettungsdienst umgehend mit der Versorgung der Patientin beginnen.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen