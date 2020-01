Sandkrug Am späten Mittwochnachmittag ist es zu einem Feuerwehreinsatz in der Blumenstraße in Sandkrug gekommen. Die Bewohner eines Einfamilienhauses hatten aus dem Fenster eine stärkere Rauchentwicklung in ihrem Garten bemerkt, die sie zunächst nicht zuordnen konnten. Sie wählten daraufhin den Notruf 112. Die Großleitstelle in Oldenburg alarmierte um 16.36 Uhr die Kameraden der Feuerwehr Sandkrug über digitale Meldeempfänger.

Als die Kameraden an der Einsatzstelle eintrafen, konnten sie schnell die Ursache für die Rauchentwicklung ausfindig machen, so Feuerwehrsprecher Timo Nirwing. Eine Gartensteckdose brannte in einem Beet. Vermutlich hatte es einen Kurzschluss durch den Regen gegeben. Die Feuerwehrleute nahmen die Sicherung heraus und empfahlen den Bewohnern, die Steckdose von einem Elektriker reparieren zu lassen. Nach rund einer halben Stunde konnten die 18 Kameraden, die mit zwei Fahrzeugen ausgerückt waren, die Einsatzstelle wieder verlassen.