Sandkrug Am Dienstagvormittag hat in Sandkrug die Brandmeldeanlage in einem Wohnheim für Menschen mit Handicap ausgelöst. Die Großleitstelle in Oldenburg alarmierte daraufhin um 10.53 Uhr die Feuerwehr Sandkrug über digitale Meldeempfänger und Sirene. Kurze Zeit später rückten die Kameraden zur Einsatzstelle in den Kiebitzweg aus, berichtet Feuerwehrsprecher Timo Nirwing.

Vor Ort konnte nach kurzer Erkundung durch den Einsatzleiter schnell Entwarnung gegeben werden. „Ein Schadensfeuer gab es zum Glück nicht“, so Nirwing. Warum die Anlage ausgelöst hatte, wurde der Feuerwehr während der Untersuchung klar. Beim Essenmachen in einer Pfanne hatte sich beim Braten stärkerer Rauch entwickelt, dessen Schwaden wiederum die Alarmanlage zum Auslösen brachte.

Die Sandkruger Freiwillige Feuerwehr brauchte hier nicht weiter tätig zu werden. Die Kameraden stellten lediglich die Anlage wieder zurück. Nach etwa 20 Minuten konnten die 18 Kameraden, die mit zwei Fahrzeugen ausgerückt waren, die Einsatzstelle wieder verlassen.