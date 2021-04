Feuerwehreinsatz: Täter setzen Bank der Sandkruger Konzertmuschel in Brand

Sandkrug Bereits am frühen Freitagmorgen ist es in der Bahnhofstraße in Sandkrug zu einem Feuer im dortigen Bürgerpark gekommen. Der Grund: Eine massive Holzbank stand mitten unter der Konzertmuschel in Flammen.

Wie Feuerwehrsprecher Timo Nirwing mitteilt, bemerkte ein aufmerksamer Spaziergänger die Gefahr und wählte umgehend den Notruf 112. Die Großleitstelle in Oldenburg alarmierte daraufhin um 8.47 Uhr die Kameraden der Feuerwehr Sandkrug über digitale Meldeempfänger. Kurze Zeit später rückten die ersten Einsatzkräfte zur Einsatzstelle aus. Vor Ort löschten die Kameraden das Feuer mit Wasser schnell ab.

Um sicher zu gehen das auch die letzten Glutnester in den massiven Eichenholz erstickt werden, wurde anschließend noch ein Schaumteppich ausgelegt und eine abschließende Kontrolle mit einer Wärmebildkamera vorgenommen. Nach rund einer Stunde konnten die neun Einsatzkräfte, die mit einem Fahrzeug ausgerückt waren, die Einsatzstelle wieder verlassen, so Nirwing. Über die Brandursache sowie die Schadenshöhe können von Seiten der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter 04431 941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen