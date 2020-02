Sandkrug Die Jugendfeuerwehren sind wichtig, damit die Freiwilligen Feuerwehren auch in Zukunft ihren ehrenamtlichen Dienst für die Sicherheit der Allgemeinheit ausüben können. Das wurde auf der Jahreshauptversammlung der Sandkruger deutlich. Hier die Zahlen:

70 Prozent der aktiven Kameraden stammen mittlerweile aus der eigenen Jugendfeuerwehr. Darauf hat stellvertretender Ortsbrandmeister Maik Schütte hingewiesen.

5 Übertritte in die Einsatzabteilung konnten 2019 verzeichnet werden.

21 Mitglieder ist zurzeit die Jugendfeuerwehr in Sandkrug stark. Darunter befinden sich sieben Neuzugänge allein aus dem vergangenen Jahr. Erfreulich: Die Mädchenquote steigt immer mehr, betont der stellvertretende Jugendwart Jannis Dölling.

10, 4 und 1 – so lauten die Platzierungen, die die Jugendfeuerwehr bei verschiedenen Wettkämpfen und Veranstaltungen errungen hat. Beim Orientierungsmarsch in Kirchhatten erreichten die Kinder und Jugendlichen den vierten Platz. Beim Kreisentscheid in Ahlhorn wurde der zehnte Platz belegt. Ganz vorne landeten die jungen Sandkruger im August beim Kreisfeuerwehrtag in Dingstede.

20 Jahre wurde die Jugendfeuerwehr im Oktober 2019 alt. Gefeiert wurde das in einem Freizeitpark in Slagharen in den Niederlanden. Weitere Aktivitäten im Vorjahr: die Tannenbaum-Sammelaktion, der Besuch des Berufsfeuerwehrtages mit Übernachtung und ein Erste-Hilfe-Kurs bei den Maltesern.

2020 – in diesem Jahr steht der Umzug in das neue Feuerwehrhaus am Mühlenweg an. Hier werden die Kinder laut Betreuer Sascha Wilder einen großen Teil ihrer Räume selber gestalten dürfen und der Fantasie freien Lauf lassen. Geplant sind unter anderem auch ein Besuch bei der Berufsfeuerwehr in Oldenburg und das Absolvieren der Leistungsspange. Die Leistungsspange ist das höchste Abzeichen, das ein Jugendfeuerwehrmitglied erhalten kann.

Nach den Grußworten der Gäste, die allesamt ein großes Lob und viel Anerkennung an die Jugendfeuerwehr aussprachen, standen Wahlen auf dem Programm. Lina Becker wurde zur neuen Jugendsprecherin gewählt. Stellvertretend steht ihr Jendrik Schulte zur Seite. Zum Getränke- und Kassenwart wurde Jesse Liman gewählt. Maija Giebelmann ist zur stellvertretenden Getränke- und Kassenwartin gewählt worden.

Jugendfeuerwehrwart Andre Faube hatte zu der Versammlung eingeladen, sein Stellvertreter, Jannis Dölling, leitete die Veranstaltung.