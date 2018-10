Malteser und DRK bitten um Blutspende

Sandkrug Die Sandkruger Malteser und der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes bieten an diesem Montag, 15. Oktober, in der Waldschule an der Schultredde in Sandkrug die Möglichkeit an, Blut zu spenden. Mitarbeiter und Helfer sind dafür in der Zeit von 15.30 bis 20 Uhr vor Ort. Als Dankeschön und zur Stärkung erhalten alle Spender anschließend eine reichliche Verköstigung.

Mitbringen müssen die Spender ihren Personalausweis und – falls vorhanden – den Blutspenderpass. Bei Erstspendern reicht nur der Personalausweis. Erstspender dürfen leider nicht älter als 65 Jahre sein, erinnert Norbert Tenkhoff von den Maltesern.