Nächtlicher Einsatz: Sandkrugs Feuerwehr löscht brennenden Mülleimer

Sandkrug Am späten Donnerstagabend hat ein Spaziergänger einen brennenden Mülleimer an der Bahnhofstraße in Höhe des Bürgerparks in Sandkrug bemerkt. Da er keine Möglichkeit besaß, das Feuer selber zu löschen, wählte er den Notruf 112. Die Großleitstelle in Oldenburg alarmierte daraufhin die Feuerwehr Sandkrug um 23.03 Uhr über digitale Meldeempfänger und Sirene.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Mülleimer vor Ort mit Wasser aus einer Kübelspritze schnell ab. Nach rund 30 Minuten konnten alle Kräfte die Einsatzstelle wieder verlassen, berichtet Feuerwehrsprecher Timo Nirwing. Über die Brandursache sowie die Schadenshöhe können von Seiten der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen