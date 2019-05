Nächtlicher Fehlalarm im Heim

Sandkrug Am frühen Dienstagmorgen ist die Brandmeldeanlage in einem Wohnheim für Menschen mit Handicap in der Bahnhofsallee in Sandkrug ausgelöst worden. Die Großleitstelle in Oldenburg alarmierte daraufhin um 3.42 Uhr die Feuerwehr Sandkrug über digitale Meldeempfänger und Sirene.

Kurze Zeit später rückten die Kameraden zur Einsatzstelle aus. Vor Ort konnte nach kurzer Erkundung durch den Einsatzleiter schnell Entwarnung gegeben werden, so Feuerwehrsprecher Timo Nirwing. Rauch oder Feuer hätten nicht entdeckt werden können. Die Ursache für den Alarm blieb letztlich ungeklärt. Die Kameraden stellten lediglich die Anlage wieder zurück. Nach etwa 20 Minuten rückten die 24 Kameraden, die mit drei Fahrzeugen ausgerückt waren, wieder ab.