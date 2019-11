Pedelec-Fahrerin angefahren

Sandkrug Am Donnerstag, 7. November, gegen 12 Uhr befuhr eine 55-Jährige aus Goldenstedt mit ihrem Kleintransporter die Astruper Straße in Richtung Astrup und wollte nach links in die Ringstraße abbiegen. Zunächst ließ sie den Gegenverkehr passieren und bog dann ab. Wie die Polizei mitteilt, stieß sie dabei mit einer 49-jährigen Pedelec-Fahrerin aus der Gemeinde Hatten zusammen, die den dortigen Radweg befuhr. Die 49-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine umliegende Klinik gebracht. Der Sachschaden wurde auf 1000 Euro geschätzt.