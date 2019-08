Sandkrug Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer soll am Montag gegen 18 Uhr auf dem Sommerweg in Sandkrug gegen einen dort ordnungsgemäß abgestellten Pkw der Marke Renault gestoßen sein und diesen beschädigt haben. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Trotz Aufforderung von Zeugen an der Unfallstelle zu warten, habe der Radfahrer seinen Weg fortgesetzt. Der Schaden an dem Auto wird auf etwa 1500 Euro geschätzt.

Der Radfahrer wird nach Polizeiangaben als circa 18-jähriger Mann, schlank und 1,70 Meter groß beschrieben. Er soll ein blaues T-Shirt und ein blaues Base-Cap getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter Telefon 044 31/94 11 15 in Verbindung zu setzen.