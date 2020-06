Polizei Sucht Sprayer: Verkehrsschild und Bänke bei Sandkrug beschmiert

Sandkrug Die Polizei sucht nach Tätern, die vor wenigen Tagen ein Verkehrsschild und mehrere Sitzbänke in Sandkrug und Umgebung mit Graffiti beschmiert haben. Wie Polizeisprecherin Lorena Lemke mitteilt, haben die Unbekannten ein Verkehrsschild im Wöschenweg, in Richtung Sandkruger Straße, mit Buchstaben versehen. Der Tatzeitraum liege zwischen Freitag, 29. Mai, 0 Uhr, bis Dienstag, 2. Juni, 12 Uhr.

In einem weiteren Fall wurden zwischen Montag, 1. Juni, 0 und Mittwoch, 3. Juni, 0 Uhr, mehrere Sitzbänke im „Abschiedswald Sandkrug“ am Oldenburg Weg mit verschiedenen Schriftzügen und Graffiti beschmiert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04431 941-115 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

