Sandkrug Die Polizei sucht Zeugen zweier Einbrüche in der Gemeinde Hatten. Ein Unbekannter entwendete am Mittwoch, 15. Januar, zwischen 12 und 12.45 Uhr Bargeld und Schmuck aus einer Wohnung in der Straße Alter Postweg, der von Munderloh nach Dingstede führt. Der Täter nutzte laut Polizei den Umstand aus, dass die Bewohner im Garten beschäftigt waren. Bargeld, Schmuck und eine Schmuckschatulle wurden entwendet. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1000 Euro beziffert.

Zwischen Dienstag, 14. Januar, 18.10 Uhr und Mittwoch, 15. Januar, 8.50 Uhr drang ein Unbekannter außerdem durch ein zuvor aufgehebeltes Fenster in ein Bürogebäude in der Schultredde in Sandkrug ein. Der Gesamtschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugen beider Taten werden gebeten, mit der Polizei Wildeshausen unter Telefon 04431 941-0 Kontakt aufzunehmen.