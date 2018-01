Radfahrer schwer verletzt

Sandkrug Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 4. Januar, ist gegen 18.50 Uhr ein 27-jähriger Radfahrer aus der Gemeinde Hatten schwer verletzt worden. Der 27-Jährige befuhr laut Polizei mit seinem Fahrrad die Bahnhofstraße in Sandkrug und querte die Fahrbahn, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Dabei wurde er von dem Wagen einer 27-jährigen Autofahrerin, ebenfalls aus der Gemeinde Hatten, erfasst. Der Radfahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der beteiligte Pkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit, zu der Höhe des Sachschadens liegen keine Angaben vor.