Sandkrug Einsatz für die Feuerwehr im Bahnhof Sandkrug: In der Nacht von Montag auf Dienstag hat dort die automatische Brandmeldeanlage Alarm ausgelöst. Die Großleitstelle in Oldenburg alarmierte daraufhin die Feuerwehr Sandkrug um 23.24 Uhr über digitale Meldeempfänger und Sirene.

Umgehend rückten die Kameraden zur Einsatzstelle aus. „Vor Ort wurde nach einer kurzen Lageerkundung in den Räumen der VHS (Volkshochschule), die Mieter in dem Gebäude ist, eine starke Verrauchung festgestellt“, beschreibt Pressesprecher Timo Nirwing die nächtliche Situation. Umgehend sei ein Trupp unter schwerem Atemschutz in die Räume zur weiteren Erkundung vorgegangen. Hierbei kam auch eine Wärmebildkamera zum Einsatz.

In der Küche wurde schließlich der Grund für den Rauch festgestellt. Auf einer Herdplatte war das Unterteil eines Wasserkochers geschmolzen und hatte zu einer starken Rauchentwicklung geführt. Ein offenes Feuer gab es zum Glück nicht. Die Kameraden kühlten die heiße Herdplatte und brachten die geschmolzenen Plastiküberreste des Wasserkochers ins Freie. Anschließend wurden die Räume mit einem Überdruckbelüfter vom restlichen Rauch befreit. Der Brandmeldeanlage sei es zu verdanken, dass hier nichts Schlimmeres passiert sei und der Schwelbrand noch frühzeitig entdeckt wurde, so Nirwing.

Über die Schadenshöhe können von Seiten der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ein ebenfalls alarmierter Rettungswagen der Malteser Sandkrug brauchte nicht eingreifen. Nach rund einer halben Stunde konnten die 21 Kameraden, die mit drei Fahrzeugen ausgerückt waren, die Einsatzstelle wieder verlassen.