Rettung über Dach der Garage

Sandkrug Zu einer Rettungsaktion, die sich aufgrund einer engen Treppe schwierig gestaltete, wurde die Feuerwehr Sandkrug am Samstag gerufen: Um 17.29 Uhr bat die Großleitstelle in Oldenburg um Unterstützung im Winterweg in Sandkrug. Eine Patientin musste aufgrund ihres kritischen Gesundheitszustandes schnellstmöglich aus dem 1. Obergeschoss in den Rettungswagen gebracht werden.

Da das Haus nur über eine schmale Wendeltreppe verfügte, war es unmöglich, die Patientin mit der Trage, einem Tragestuhl oder mit einem Tragetuch ins Erdgeschoss zu bringen. Sie wurde mit Hilfe eines Spineboards und einem aus Steckleiterteilen gebauten „Leiterhebel“ über das Garagendach sicher nach unten gebracht und konnte hier vom Rettungsdienst weiter versorgt werden. Nach knapp einer Stunde konnten die 21 Kameraden der Feuerwehr Sandkrug die Einsatzstelle wieder verlassen. Vom Rettungsdienst war jeweils ein Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug der Malteser Sandkrug vor Ort.