Scheibe zerstört und Tasche gestohlen

Sandkrug Böse Überraschung für einen Autobesitzer in Sandkrug: Am Sonntag wurde zwischen 9.45 Uhr und 11.05 Uhr bei einem in der Bahnhofstraße abgestellten Pkw eine Scheibe zerstört. Wie die Polizei berichtete, stahlen der oder die Täter eine auf dem Beifahrersitz abgelegte Handtasche. In der Tasche befanden sich Bargeld und persönliche Papiere.

Die Schadenshöhe schätzt die Polizei auf 300 Euro. Zeugen, die in dem Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen an dem genannten Ort gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizei Wildeshausen unter Telefon 04431/94 11 15.