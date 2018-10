Sandkrug Freie Fahrt auf der gesamten Astruper Straße: Das soll, anders als bislang bekannt, erst ab kommenden Sonntag gelten.

Die Fahrbahnmarkierungen auf der Astruper Straße zwischen der zurzeit noch vollgesperrten Kreuzung und der Weserstraße sind zwar bereits am Mittwoch aufgetragen worden. Obwohl die Tiefbauarbeiten damit sogar einen Tag vor dem ursprünglichen Zeitplan liegen, müssen sich Autofahrer auf eine längere Zeit der Verkehrsbehinderungen einstellen. Wie die NWZ am Mittwoch von Behördenseite erfuhr, erhält die Astruper Straße zusätzlich auf ihrer nordwestlichen Seite – an der u.a. Edeka, Bruno, Netto und das Tee & Café liegen – eine neue Asphaltdecke. Der davon betroffene Bereich beginnt an der Einmündung Weserstraße und endet erst kurz vor dem Ortsausgang etwa in Höhe der Straße Am Huntetal. Diese Arbeiten sollen am Samstagnachmittag oder Sonntag beendet sein. Bis zur endgültigen Fertigstellung bleiben die ausgeschilderten Umleitungsempfehlungen gültig.

Nach Angaben der Straßenverkehrsbehörde wird zumindest am Samstagvormittag im Kreuzungsbereich an der Bümmersteder Straße eine Teilfreigabe für Anlieger erteilt. Damit wäre das Einkaufszentrum (Edeka, Bruno, Paperbox etc.) für die Wochenendeinkäufe wieder erreichbar.