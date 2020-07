Feuerwehr: Abschied vom alten Standort

Sandkrug /Streekermoor Diesem Tag fiebern die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Sandkrug schon seit Monaten entgegen. Am Samstagnachmittag ist es nun soweit. Sie ziehen um in das neue Haus am Mühlenweg/Löwenzahnweg in Streekermoor.

In voller Montur und gefolgt von ihren Einsatzfahrzeugen werden die Sandkruger um 17 Uhr zu Fuß die Bahnhofstraße und den Mühlenweg durchqueren. Wegen der Corona-Hygienemaßnahmen muss ein größeres Einweihungsfest für die Öffentlichkeit allerdings warten. Möglichst bald soll ein Tag der offenen Tür dies nachholen.

Markantes Gebäude

Seit der Gründung am 29. August 1933 rückten die Feuerwehrleute stets vom Standort an der Bümmersteder Straße aus. Der Schlauchturm neben der Fahrzeughalle ist neben der Gaststätte „Sandkrug“ eines der markantesten und ältesten Gebäude des Ortes. „Wir ziehen jetzt zum ersten Mal um – hoffentlich für die Ewigkeit“, beschreibt Ortsbrandmeister Jürgen Dallmann die Lage. Vor allem die jüngeren Kameraden könnten es kaum noch erwarten, während den älteren der Abschied nicht ganz so leicht falle. „Aber das Lachen überwiegt am Ende deutlich.“ Der Sandkruger, seit 2009 Ortsbrandmeister, sieht die Notwendigkeit des jetzt erfolgten Schritts. Die alte Fahrzeughalle bietet nicht mehr genügend Platz für die immer größer werdenden Löschfahrzeuge. Mehrmals war das alte Feuerwehrhaus in der Vergangenheit umgebaut und erweitert worden. Im Oktober 1969 wurde beispielsweise das Spritzenhaus um eine Großgarage ergänzt. Auch Unterrichts- und Wohnräume entstanden. Letztere, weil der damalige Ortsbrandmeister Otto de Vries noch im Feuerwehrhaus wohnte.

Nachnutzung offen

Der letzte große Umbau erfolgte 1999 mit viel Eigenarbeit der Freiwilligen Feuerwehr, die die Fahrzeughalle in der heutigen Form fertigstellte.

Was sich die Feuerwehr für ihren alten Standort wünscht? „Meine Kameraden und ich hoffen auf eine sinnvolle Nachnutzung und den Erhalt des Schlauchturms“, sagt Jürgen Dallmann. Eine Entscheidung über die Nachnutzung steht in den Ratsgremien noch aus. • Am Montag, 13. Juli, 15.30 Uhr findet der erste Blutspendetermin im neuen Feuerwehrhaus statt. Die Kameraden hoffen wieder auf viele Spender. Eine Führung wird an diesem Tag wegen der Hygienemaßnahmen allerdings nicht möglich sein, warnen sie vor falschen Erwartungen.