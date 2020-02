Sandkrug /Streekermoor Jeder hat schon mal eine Sirene gehört, den typischen anschwellenden Ton, der kilometerweit noch wahrzunehmen ist. Bislang kommt in der Gemeinde Hatten dabei analoge Technik zum Einsatz. Am neuen, noch im Bau befindlichen Standort der Feuerwehr Sandkrug am Mühlenweg reckt sich dagegen ein neuer Mast in die Höhe, der digitale Sirenentechnik trägt. Ein erster Funktionstest verlief jetzt erfolgreich, aber auch nicht ohne Überraschung.

Einige Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr, zuallererst Ortsbrandmeister Jürgen Dallmann und sein Stellvertreter Maik Schütte, haben sich am Mittwochnachmittag unter dem Mast versammelt. Als die Großleitstelle Oldenburg den Alarm verabredungsgemäß auslöst, erklingt ein etwas gequält wirkender Ton. Manch einer der Feuerwehrleute verzieht leicht das Gesicht.

Nur wenige Meter unterm Mast überrascht die Sirene mit einer relativ geringen Lautstärke. Doch dieser Eindruck ist wohl subjektiv und der Tatsache geschuldet, dass ein Großteil der nach Süden gerichteten Schallwellen von den in 14 Meter Höhe montierten Trichtern über die Köpfe der Beobachter hinwegrauscht. 109 Dezibel schafft die neue Sirene und ist damit immerhin so laut wie ein typisches Rockkonzert. Für den Probelauf postierte Kameraden am Voßbergweg in Hatterwüsting und an der Kreuzung Mühlenweg/Borchersweg melden daher auch, der Alarm sei gut zu hören.

Die Frequenzen der Sirene, die durch einen Chip erzeugt werden, sollen nach Angaben des Herstellers so gewählt sein, dass sie auch durch dicke drei- bis fünffachverglaste Scheiben dringen. Den Wechsel auf eine digitale Sirene vergleicht der Ortsbrandmeister mit dem von der Glühbirne zur LED-Leuchte. Die neue Technik sei wartungsfreier und effizienter als die alte, bei der immer erst ein großer Kraftstrommotor anlaufen müsse.

Doch warum braucht es überhaupt noch Sirenen, wo es doch digitale Meldeempfänger, Pieper und Handys gibt? „Alle Freiwilligen Feuerwehren haben gerade während der Arbeitszeit das Problem, dass sie eher schwächer besetzt sind“, sagt Jürgen Dallmann. Deshalb sei es wichtig, dass keiner einen Alarm überhöre. Ob still oder mit Sirene alarmiert wird, hängt von der Einsatzart ab. Dies ist mit der Großleitstelle abgesprochen. Eines, betont der Ortsbrandmeister, müsse aber jedem Bürger klar sein, der an den Mühlenweg zieht: „Eine Feuerwehr wird nie leise sein.“

Video

Ein Video vom Probealarm unter www.nwzonline.de/videos/oldenburg-land