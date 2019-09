Transporter nimmt Pkw die Vorfahrt

Sandkrug Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Dienstag, 10. September, gegen 16.55 Uhr in Höhe des Sandkruger Gewerbegebietes ereignet hat. Nach Angaben der Ordnungshüter wollte der Fahrer eines Transporters von der Bümmersteder Straße nach links in die Ludwig-Erhard-Straße abbiegen und befand sich bereits auf der Linksabbiegespur. Plötzlich zog er sein Fahrzeug nach rechts in die Geradeausspur und fuhr weiter. Ein 43-jähriger Autofahrer aus der Gemeinde Hatten musste deswegen nach rechts ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden und prallte er mit seinem Wagen gegen einen Leitpfosten. Er wurde leicht verletzt, der Transporter setzte seine Fahrt einfach fort.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Sandkrug, Telefon 04481 8888, in Verbindung zu setzen.