Umwelt: Feuerwehr legt in Streekermoor „Leuchtwiese“ an

Sandkrug Nur noch ein paar Wochen, dann wird die Freiwillige Feuerwehr Sandkrug ihren neuen Standort am Löwenzahnweg 1 in Streekermoor beziehen. Als eine der letzten Arbeiten außerhalb des Neubaus haben die Kameraden, unterstützt durch Bürgermeister Christian Pundt, mehrere Blühstreifen angelegt – vor dem Haus und zwischen den Parkplätzen dahinter.

Ein passender Name ist bereits gefunden. „Leuchtwiese“ soll die Fläche heißen und damit auch daran erinnern, dass das ganze Feuerwehrhaus mit seiner modernen Technik ein Leuchtturmprojekt ist. Beheizt werden die Räume mit Erdwärme, Strom aus regenerativer Quelle liefert eine photovoltaische Anlage vom Dach.

Der ökologische Gedanke, den Architekt Michael Pohl (Sandkrug) in Abstimmung mit der Gemeinde und der Feuerwehr verfolgt hat, wird durch ein großflächiges Gründach noch unterstrichen. Der Gedanke, auf fossile Energieträger zu verzichten, wurde durch Hattens Bürgermeister vorgeschlagen, „um die Nachhaltigkeit weiter voranzutreiben“, wie er sagt. Auf dem Dach ist eine 890 Quadratmeter große Grünfläche verbaut worden. Der dadurch erhoffte Effekt: die Entwässerung des Grundstücks wird verbessert, da das Regenwasser da bleibt, wo es fällt. Im Winter soll das Gründach als Wärmedämmung dienen, im Sommer als Schutz vor zu großer Hitze. Neben einem besseren Raumklima sollen die Pflanzen auf dem Dach auch als natürlicher Filter für Staub und Schadstoffe dienen.

Die große „54“ auf dem Schild am Feuerwehrhaus weist mitnichten auf die Hausnummer hin, wie Nichteingeweihte vermuten könnten. Dahinter verbirgt sich vielmehr der alte Funkname der Sandkruger Feuerwehr. Die „5“ steht für die Gemeinde Hatten, die „4“ für die vierte Wehr in der Gemeinde. „Dieser Name ist immer noch fest bei den Kameraden verankert“, sagt Ortsbrandmeister Jürgen Dallmann. Auf Pkw und Einsatzhelmen sei die zweistellige Zahl weiterhin zu finden.

Blühwiesenbeauftragter der Feuerwehr ist Kersten Backhus. Die Kameraden freuen sich auch auf Spenden, die sie für den Kauf weiteren Saatgutes verwenden wollen. Wer das Projekt unterstützen möchte, kann sich am besten über eine eigens angelegte Mailadresse bei der Freiwilligen Feuerwehr melden: leuchtwiese@feuerwehr-sandkrug.de.