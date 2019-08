Sandkrug Leicht verletzt wurde am Montag gegen 17.40 Uhr ein 50-jähriger Fahrradfahrer aus der Gemeinde Hatten auf der Bümmerstedter Straße in Sandkrug. Ein 31 Jahre alter Pkw-Fahrer, ebenfalls aus der Gemeinde Hatten, war mit seinem Wagen von einem Grundstück auf die Bümmersteder Straße eingefahren und hatte dabei den Radfahrer übersehen, der auf dem Geh-und Radweg unterwegs war. Der 50-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Sachschäden belaufen sich, laut Polizei, auf etwa 520 Euro.