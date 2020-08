Unfall In Sandkrug: Radfahrer schwer verletzt

Sandkrug Bereits am Sonntag, 2. August, ist ein 71-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in der Gemeinde Hatten schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, befuhr eine 62-jährige Autofahrerin aus Hatten gegen 12.10 Uhr mit ihrem Wagen die Poststraße in Sandkrug.

Die Frau beabsichtigte, an der Einmündung zur Bahnhofstraße nach rechts in Richtung Bahngleise abzubiegen. Dabei übersah die Autofahrerin nach Angaben der Polizei einen 71-jährigen aus Oldenburg, der mit seinem Fahrrad entgegen der Fahrtrichtung die Bahnhofstraße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Durch den Aufprall stürzte der Radfahrer zu Boden und verletzte sich dabei schwer. Ein alarmierter Rettungswagen der Malteser Sandkrug transportierte den Mann in ein Krankenhaus. Der durch den Unfall auch entstandene Sachschaden fiel relativ gering aus. Die Polizei schätzt ihn auf etwa 500 Euro.