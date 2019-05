Vandalismus in Sandkrug: Bürger sollen helfen

Sandkrug Die Polizei Sandkrug registriert seit einigen Monaten einen Anstieg der Beschädigungen an Autos. Dabei handele es sich hauptsächlich um zerstochene Autoreifen oder beschädigte Außenspiegel, so die Pressestelle. Die Straftaten passieren überwiegend an den Wochenenden – und es gibt auch einen lokalen Schwerpunkt: die Bahnhofsallee, den Sommerweg und die Straße Am alten Holzplatz. Darüber hinaus verrät die Statistik, dass ein erhöhtes Straftatenaufkommen auch im Bereich Asternweg, Winterweg, Ahornweg, Bohlenweg und Sandkruger Weg aufgetreten ist.

Da die Täter bislang nicht ermittelt werden konnten, bittet die Polizei Sandkrug in ihrer Pressemitteilung „um die Mithilfe wachsamer Bürger.“ Es wird gebeten, Beobachtungen zu verdächtigen oder auffälligen Personen umgehend über den Notruf der Polizei unter der Telefonnummer 110 mitzuteilen, wenn sich die Personen noch in der Nähe befinden oder die Tat noch frisch ist. Für alle anderen Hinweise ist die Polizei unter Telefon 04481 935482 zu erreichen.