Sandkrug In Kooperation mit der Reha-Sport-Gemeinschaft Hatten bietet die VHS Hatten im neuen Semester einen sehr interessanten Kursus an. Das Angebot richtet sich speziell an Senioren. „Selbstbehauptung für Senioren“ so lautet der Titel.

Das Versprechen lautet, dass die Teilnehmer aktive Hilfestellungen im Alltag im Zusammenhang mit Betrugskriminalität erfahren werden. Jeder hat schon von dem „Enkeltrick“ gehört, dazu gehört eine Bandbreite von Formen der Betrugs- und Gewaltkriminalität. Es werden Sicherheitsvorschläge und Vermeidungsstrategien vorgestellt. Ein Zusatzaspekt wird das Thema „Zivilcourage“ sein: Was ist, wenn andere Menschen Hilfe brauchen? Der Kurs findet am Sonntag, 22. September, von 10 bis 13 Uhr in den Räumen der VHS in Wardenburg statt. Für Mitglieder der Reha-Sport-Gemeinschaft Hatten gilt eine reduzierte Teilnahmegebühr (21 statt 31 Euro).

Anmeldung über Telefon 04407 714750 oder per E-Mail (ratje@vhs-ol.de).