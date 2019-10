Sandkrug /Voronova Eine gemischte Bilanz zog der Auslandsdienst der Sandkruger Malteser nach seiner jüngsten Tour nach Weißrussland. „Die Bedürftigkeit ist immer noch sehr groß“, sagte Auslandsbeauftragter Thomas Möhle, nachdem ein sechsköpfiges Team den osteuropäischen Partnern erneut einen Besuch abgestattet hatte.

Ziele waren unter anderem die Caritas in Voronova, das soziale Zentrum in Slonim und die Caritas in Grodno. Nachdem die Gruppe vor einiger Zeit Gelegenheit hatte, eine Klinik zu besichtigen, für die unter anderem Kinderbetten, Matratzen, Bettwäsche und spezielle Krankenstühle besorgt wurden, stellte die Leiterin des Sozialamts in Slonim diesmal ein Projekt auf einem ehemaligen Kasernengelände vor. Dort werden ältere Menschen in einer Wohngemeinschaft versorgt. Eine frühere Berufssoldatin kocht für die Männer und geht mit ihnen einkaufen; für die Sauberkeit im Hause seien sie selbst verantwortlich.

Der Staat habe dem Sozialdienst ein Haus für eine weitere Senioren-WG „geschenkt“. Einzige Bedingung: Es müsse von den Bewohnern selbst renoviert werden. Der Leiter der Pfarrcaritas in Slonim, Pfarrer Igor Anisimov, benötige daher für die Ausstattung Möbel, Gardinen, Bettwäsche und Geschirr. Außerdem seien die Computer im sozialen Zentrum in die Jahre gekommen, berichtet Möhle. Die Erzieherinnen wünschten sich dringend Ersatz, zumal gerade eine Lerngruppe gegründet wurde, in der junge Menschen den Umgang mit neuen Medien erlernen. „Immer noch heiß begehrt ist Kleidung jeglicher Art“, erklärt der Auslandsbeauftragte der Malteser. In Smorgon, einer Stadt mit 37 000 Einwohnern im Nordwesten von Belarus, besichtigte die Sandkruger Gruppe einen neu gebauten Kindergarten, der allerdings noch ohne Ausstattung ist, sowie ein Altenheim und ein Jugendzentrum. Smorgon soll im nächsten Jahr erneut Ziel der Malteser sein.

Viel getan hat sich in Grodno. Unter der Ägide von Caritas-Direktor Roman Rachko, der übrigens regelmäßig Gast der katholischen Kirchengemeinde St. Josef in Bümmerstede ist, habe die Kirche ein „Frauenhaus“ eingerichtet. Erstmals würden Frauen in der Region einen Zufluchtsort finden. Derzeit lebten in der Einrichtung sechs Frauen.

Schon zur zweiten Heimat für die Sandkruger Malteser ist die Pfarrcaritas in Voronova geworden. Dort wünschen sich Pfarrer Andrzej Witek und Schwester Magdalena ein großes Dreirad für einen 30-jährigen Mann mit großem Unterstützungsbedarf. Er wohne außerhalb der Stadt und möchte seine Einkäufe selbst erledigen. Ebenso dringend würden Rollstühle und Ersatzteile für Rollatoren benötigt. Um Putzmittel für die Reinigung der Kirche zu verstauen, erbat Magdalena einen geeigneten Wagen. Es gab auch viele positive Eindrücke in dem armen Land: Im Garten des Lyceums, das dank der Spendenbereitschaft im Oldenburger Land Gewächshäuser und Technik erhielt, wurden im Vorjahr eine Tonne Gemüse und etwa zwei Tonnen Äpfel geerntet. Alles sei an bedürftige Bewohner in der Kleinstadt verteilt worden.