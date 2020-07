Zeugen Gesucht: Einbruch in Sandkruger Zahnarztpraxis

Sandkrug Unbekannte sind zwischen Samstag und Sonntag in eine Zahnarztpraxis in der Weserstraße in Sandkrug eingebrochen. Die Täter flüchteten mit Diebesgut in unbekannte Richtung, meldet die Polizei.

Die Tat ereignete sich in der Zeit von Samstag, 18. Juli, 13 Uhr bis Sonntag, 19. Juli, 9 Uhr. Durch Aufhebeln einer Tür verschafften sich die Täter Zutritt zu den Räumlichkeiten der Praxis und durchsuchten diese. Sie entwendeten Bargeld, einen Werkzeugkasten und diverse Mund-Nasen-Bedeckungen. Zur Höhe des entstandenen Schadens macht die Polizei keine Angaben.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-115 in Verbindung zu setzen.