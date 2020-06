Zufallsfund In Sandkrug: Seilwinde hinter Freilichtbühne wohl Diebesgut

Sandkrug Der Orts- und Bürgerverein Sandkrug hat am Samstag, 30. Mai, im Bürgerpark aufgeräumt. Dabei haben die freiwilligen Helfer hinter der Freilichtbühne in der Bahnhofstraße eine elektrische Seilwinde gefunden. Die Polizei vermutet, dass es sich dabei höchstwahrscheinlich um Diebesgut handelt. Bislang konnte der rechtmäßige Eigentümer nicht ausfindig gemacht werden. Wer die Seilwinde erkennt und Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 04481 8888 mit der Polizeistation Sandkrug in Verbindung zu setzen.

