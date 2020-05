Corona-Pandemie: Weg zum Schutz der Bewohner gesperrt

Sannum /Huntlosen An sich lässt sich Inklusion kaum besser darstellen: Ein öffentlicher Weg führt mitten durch das Gelände von Gut Sannum, einer Einrichtung für Menschen mit geistiger Behinderung. Doch in Zeiten der Corona-Pandemie und des Kontaktverbotes ist alles anders und die Spaziergänger und Radfahrer von außerhalb der Einrichtung sind plötzlich eine potenzielle Gefahr, das Virus in die Einrichtung zu bringen. Daher ist der Weg durch das Gut Sannum zum Barneführer Holz Ende vergangener Woche durch die Gemeinde Großenkneten gesperrt worden. Das geschah auf Wunsch des Gutes Sannum und in Absprache mit dem Landkreis, wie die Kneter Amtsleiterin Frauke Asche auf Nachfrage bestätigte.

„Es ist deutlich ruhiger geworden“, hat Einrichtungsleiter Simon Berndmeyer beobachtet. Denn an den Wochenenden vorher hatte es einen regelrechten Touristenansturm gegeben. „Da war richtig Betrieb“, so Berndmeyer. Nicht zuletzt war es eine große Anzahl auswärtiger Ausflügler, die mit dem Auto anreisten. Neben Bremer Kennzeichen waren viele Teile Niedersachsens und sogar andere Bundesländer vertreten. Anfängliche Versuche, die Besucher auf andere Parkmöglichkeiten zu verweisen, um in das Barneführer Holz oder zur Hunte zu gelangen, scheiterten. Ein Parkverbot hatte zur Folge, dass der Feldweg über den Esch auf der anderen Straßenseite voll geparkt wurde. Und auch der Einsatz von Handzetteln fruchtete nicht.

Vor der Corona-Pandemie hatten die rund 110 Bewohner einen regen Austausch mit allen, die den Weg nutzten. „Fast alle unserer Bewohner gehören aufgrund ihres Alters oder ihrer Vorerkrankungen zur Risikogruppe“, so Berndmeyer. Viele könnten es einfach nicht verstehen, warum sie sich jetzt nicht mehr auf Wegen und Bereichen aufhalten sollen oder Kontakt zu Wanderern und Radfahrern meiden sollen.

Die rund 150 Mitarbeiter seien sehr bemüht, eine Verbreitung des Virus zu verhindern. Die Bewohner haben schon seit mehr als acht Wochen keinen Besuch bekommen. Berndmeyer: „Sie sind härter und wahrscheinlich auch noch viel länger in ihrer Freiheit eingeschränkt als die restliche Bevölkerung.“

Mit der Sperrung habe man sich gleichwohl schwer getan, da man den Ortsansässigen nicht den gewohnten Zugang zur Hunte versperren wollte. Nunmehr sah man jedoch keine andere Lösung mehr. „Durch die Möglichkeit, sich ohne Kontakte auf dem Gelände beider Seiten der Straße zu bewegen, können die Bewohner einen Teil ihres gewohnten Alltags aufrechterhalten“, hofft Berndmeyer auf Verständnis.

In einem offenen Brief hat der Ratsherr der Kommunalen Alternative, Carsten Grallert, die Sperrung „dieses für die Naherholung wichtigen Weges ohne begleitende Maßnahmen“ kritisiert. Er habe am Wochenende in viele ratlose Gesichter von Menschen gesehen, die vor der Sperre standen. Grallert hält eine Umleitungsstrecke über den „Gärtnereiweg“, Felderweg und Hunteweg zu machbar. Bei Ausweisung dieser „Umleitung“ wäre das Gut Sannum überwiegend geschützt, lediglich der Bereich der Gewächshäuser wäre noch betroffen. Alternativ hält es Grallert für erforderlich, die Sperrung weiträumiger, mit Verweis auf Alternativen, anzukündigen und zu beschildern.