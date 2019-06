Sannum Leicht verletzt worden ist ein 61-jähriger Pkw-Fahrer aus Dötlingen bei einem Verkehrsunfall in Sannum am Freitag um 12.25 Uhr. Laut Polizei war er mit seinem Auto auf der Sannumer Straße in Richtung Huntlosen unterwegs gewesen, als er in einer Linkskurve kurz vor einem Bahnübergang nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ein Baum wurde beschädigt, am Pkw entstand Totalschaden. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf circa 4200 Euro.