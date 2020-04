Saubere Aktion

Bei der „Wildeshausen-hilft- Challenge“ ist jetzt das große Saubermachen angesagt gewesen. Das Autopflegecenter Tamar spendierte den Einsatzfahrzeugen der Freiwilligen Feuerwehr Wildeshausen, der Malteser und anderer Hilfsorganisatoren eine kostenlose Wäsche des Fuhrparks. „Die tatkräftigen und bestens motivierten sowie gut gelaunten Jungs von Tamar vom Westring waren dabei kaum zu bremsen und so bekamen alle unsere Fahrzeuge eine pflegeintensive und standesgemäße Wäsche“, so Feuerwehr-Pressewart Daniel Engels. Entsprechend groß fiel der Dank an Zeravan Tamar und sein Team aus. BILD: