Einbruch in Schierbrok: Böse Überraschung nach der Bescherung

Schierbrok Schöne Bescherung nach der Bescherung: Als die Bewohner eines Einfamilienhauses an der Achternstraße in Schierbrok am späten Heiligabend wieder nach Hause kamen, stellten sie fest, dass Einbrecher alle Räume durchsucht hatten. Der oder die Täter hatten eine Nebentür aufgehebelt und dabei einen Sachschaden von ungefähr 1000 Euro angerichtet. Zum Diebesgut machte die Polizei keine Angaben. Mögliche Zeugen der Tat, die sich am Donnerstagabend zwischen 18.10 und 22.30 Uhr ereignete, werden gebeten, sich an die Polizei in Ganderkesee, Telefon 04222/94 69 50 zu wenden.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen