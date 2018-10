Schierbrok Rauch steigt am Samstagmorgen über Schierbrok auf. Als die 80 Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehren Schierbrok-Schönemoor, Bookholzberg und Falkenburg gegen 7.30 Uhr auf dem Gelände des Bauunternehmens Kathman an der Nutzhorner Landstraße in Schierbrok eintreffen, informiert sie der Mitarbeiter, der den Notruf abgesetzt hat, dass während Reparaturarbeiten an einem Baucontainer ein Feuer ausgebrochen ist und dass sich noch Personen in der Halle befinden. Der Rauch habe sich so schnell ausgebreitet, dass sie nicht mehr fliehen konnten.

An dieser Stelle aber greifen Gemeindebrandmeister Norbert Lembke und sein Stellvertreter Norbert Twisterling ein. Der ein oder andere hatte sich schon gewundert, dass die Presse vor den Einsatzkräften vor Ort war, berichtet Bernd Lembke hinterher. Sie informieren Einsatzleiter Ronen Shraga von der Feuerwehr Schierbrok-Schönemoor, dass es sich um eine Übung handelt. Die Feuerwehrleute gehen die Rettung aber nun keineswegs entspannter an. „Das läuft alles wie bei einem richtigen Einsatz“, sagt Bernd Lembke.

Der Gemeindebrandmeister hatte das Szenario gemeinsam mit Norbert Twisterling ausgearbeitet. Etwa drei Wochen haben die Männer das Szenario vorbereitet. Hilfe gab es zudem von Gerd Brand, der unter anderem die Verpflegung der Rettungskräfte organisiert hatte. Nach dem Einsatz wurde gefrühstückt.

Aber erst galt es, die drei „lebenden Verletzten“ und zwei Puppen zu retten. Ein weiterer „verletzter“ Statist lag in fünf Metern Höhe auf einem Baukran. Der dichte Rauch, den die Organisatoren mittels Nebelmaschinen und Rauchpatronen simulierten, erschwerte die Sicht. Unter Atemschutz wagte sich der Trupp voran. Gefährlich: Laut Einsatzszenario befanden sich Gasflaschen an der Außenwand der Halle.

Die Übung war bis zuletzt geheim. Lembke hat neben den wenigen Helfern nur die Presse, die Gemeindeverwaltung, den Kreisbrandmeister – und natürlich die Großleitstelle und die Polizei informiert. „Nicht, dass noch der Rettungsdienst, die Polizei oder Feuerwehren aus Nachbargemeinden ausrücken“, betont Lembke. Zudem wusste natürlich der Eigentümer Bescheid. Es sei gar nicht so einfach, geeignete Objekte für Übungen zu finden, so Lembke. Ein anderes Gebäude, dass die Feuerwehr zunächst dafür nutzen wollte, sei ihr nicht zur Verfügung gestellt worden. Außerdem sei es schwierig, alle sechs Ortswehren unterzubringen, deshalb habe es im September bereits eine Übung für die anderen Wehren gegeben. Die Gemeinde fordert pro Jahr nur eine Übung.

Mit dem Ablauf der Übung war Lembke zufrieden. Nach vier Minuten waren die Einsatzkräfte vor Ort. Wenn es Fehler gibt, werden die im Anschluss besprochen, das sei aber dieses Mal nicht nötig gewesen. Einsatzübungen seien aber nicht nur wichtig, um die Abläufe zu prüfen, sondern auch, um beispielsweise zu gucken, ob genügend Feuerwehrleute da sind– und das waren mit 80 Einsatzkräften ausreichend viele.

