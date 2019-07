Schierbrok Die Polizei sucht zwei Männer, die am Samstag einen Kiosk an der Nutzhorner Landstraße in Schierbrok überfallen haben. Die Tat ereignete sich zwischen 21.30 und 21.40 Uhr.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, betraten die beiden Täter den Verkaufsraum und forderten den 54-jährigen Betreiber des Kiosks unter Vorhalt einer Waffe zum Hinlegen auf. Während einer der Täter den Betreiber am Boden hielt, ging der zweite Mann zum Tresenbereich und nahm eine geringe Menge Bargeld aus der Kasse. Anschließend verließen die beiden Männer den Kiosk und flüchteten in unbekannte Richtung.

Der Betreiber blieb unverletzt, erlitt aber einen Schock. Die beiden Männer beschrieb er als etwa 20 bis 25 Jahre alt und circa 170 bis 180 cm groß. Sie trugen dunkle Kleidung und Masken mit Sehschlitzen. Um Hinweise bittet die Polizei in Wildeshausen unter Telefon 04431/94 10.