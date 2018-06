Schierbrok Der Kindergarten „Spatzennest“ an der Grundschule Schierbrok, Trendelbuscher Weg, ist durch ein Feuer leicht beschädigt worden. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Nach bisherigen Ermittlungen nutzen bislang unbekannte Täter zwischen Montag, 16.30 Uhr, und Dienstag, 9 Uhr, ein aufgestelltes Gerüst, um auf das Dach des Kindergartens zu gelangen. Hier wurden Teile der Holzverschalung und der neu verlegten Bitumenbahnen in Brand gesetzt.

Vermutlich schafften es die Täter noch, das Feuer selbstständig zu löschen. Trotzdem entstand nach Schätzungen der Beamten ein Schaden in Höhe von 2000 bis 3000 Euro.

Auf dem Dach wurde ein Turnbeutel von Werder Bremen zurückgelassen. Zeugen, die Angaben zum Turnbeutel machen oder Hinweise zum Geschehen geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 04223/30 02 bei der Polizei in Bookholzberg zu melden.