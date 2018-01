Schierbrok Eine unternehmungslustige Ringelnatter hat 2017 den kuriosesten Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Schierbrok-Schönemoor ausgelöst. Auf die ungewöhnliche Tierrettung und 54 weitere Einsätze blickte am Freitagabend Ortsbrandmeister Bernd Seemann bei der Jahreshauptversammlung im Feuerwehrhaus zurück.

Besagte Schlange hatte sich in eine Waschküche verirrt und konnte nach einer kleinen Internetrecherche und Hinzuziehen von Kameraden mit Jagdschein als ungiftig identifiziert und in die Freiheit entlassen werden. Außergewöhnliche Einsatzszenarien seien ansonsten ausgeblieben, so Seemann. 28-mal musste die Wehr allein im Zusammenhang mit den Stürmen im September und Oktober ausrücken.

Durchaus einige Kopfschmerzen bereitet hätten ihm im Vorfeld der Kreisentscheid und der Gemeindefeuerwehrtag, die am selben Wochenende in Schierbrok stattfanden, räumte Seemann ein. „Das war ein kühner Plan.“ Doch am Ende sei alles bestens verlaufen und gut angekommen.

Insgesamt 9716 Stunden steckten die 92 Mitglieder – davon 52 Aktive, 24 Mitglieder der Jugendfeuerwehr und 16 Mitglieder der der Altersabteilung – im vorigen Jahr ehrenamtlich in Dienste, Einsätze und Lehrgänge. 22 Mitglieder der Einsatzabteilung sind ausgebildete Atemschutzgeräteträger. Lobend stellte Seemann heraus, dass auch die Atemschutzgeräteträger „50 plus“ in der Übungsanlage das Programm für die unter 50-Jährigen absolviert und mit sehr guten Leistungen abgeschlossen hätten.

Auch um die Brandschutzerziehung in Schulen und Kindergärten kümmerte sich die Ortswehr unter der Federführung von Thomas Paul. Seemann bedauerte, dass die Grundschule Heide nicht für das Angebot gewonnen werden konnte. Die Brandschutzerziehung sei Vorbeugung einerseits und Mitgliederwerbung andererseits, so der Ortsbrandmeister.

Auch einige Personalien standen auf der Tagesordnung der Jahreshauptversammlung. So wurden Marvin Pohl, Thorben Scharf und Tobias Steinführer zu Oberfeuerwehrmännern befördert, Florian Scharf zum Hauptfeuerwehrmann und Markus Runge zum 1. Hauptfeuerwehrmann. Für 25 Jahre in der Feuerwehr bekam Reiner Engels das Niedersächsische Ehrenzeichen überreicht. Für 40-jähriges Engagement wurde Bernhard Horstmann in Abwesenheit geehrt.

In seinem Bericht bedankte sich Ortsbrandmeister Seemann auch bei den Nachbarn des Feuerwehrhauses, die nicht nur das neue Fahrzeug beim Gemeindefeuerwehrtag für die Übergabe mit einem Kranz geschmückt haben, sondern auch nie ein Wort der Klage geäußert hätten, wenn die Feuerwehr „mal zu ungünstigen Zeiten Radau machen“ muss.