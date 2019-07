Schierbrok Ein Zeichen der Solidarität setzten mindestens 150 Menschen am Dienstagabend in Schierbrok, nachdem zwei unbekannte Täter den 54-jährigen Kioskbetreiber am Samstagabend überfallen hatten und mit einer geringen Menge Bargeld geflohen waren.

Die große Besucherzahl war schon an der Menge der Fahrräder und Pkw zu erkennen, denn die Autos standen fast bis zum Bahnübergang am Seitenstreifen der Bahnhofsstraße. Viele Personen folgten der Idee von Initiator Timo Spille, der via Facebook zur Unterstützung aufgerufen hatte. Dieser Aufruf ging sofort viral und wurde bis zum Dienstagabend mehr als 400-mal geteilt. „Mit der Reichweite habe ich wirklich nicht gerechnet“, sagte Spille, der seit Kindertagen mit dem Kiosk eng verbunden ist. „Aber es geht nicht um mich, sondern nur um die beiden“, meinte er und zeigte in Richtung Verkaufshäuschen. Alle wollten helfen – Jung und Alt standen bei praller Abendsonne Schlange, um die Kioskbetreiber zu unterstützen. „Ich hab das gestern über Facebook gesehen. Wenn man nichts zu tun hat, kann man auch helfen“, sagte ein junger Mann, der früher öfter mit dem Roller einen Abstecher zum Kiosk unternahm. Ein weiterer Kunde, der mit seiner Frau gekommen war, wollte ein Zeichen setzen und zahlte 20 Euro für ein Eis und Zigaretten: „Dann sehen sie, dass wir alle hinter ihnen stehen.“

Mit Sicherheit haben nicht alle wartenden Kunden mehr ein Eis bekommen können – doch darauf kam es bei dem Einkauf auch nicht an.• Die Täter sind weiterhin flüchtig. Gesucht werden zwei Männer zwischen 20 und 25 Jahren. Sie trugen dunkle Kleidung und Masken mit Sehschlitzen. Die Polizei nimmt Hinweise unter Telefon 04431/94 10 entgegen.