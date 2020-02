Schierbrok Vor der Polizei geflüchtet ist am Freitagabend ein 24 Jahre alter Autofahrer, der in Schierbrok einen Verkehrsunfall verursacht hatte. Der Mann war gegen 21.15 Uhr auf dem Trendelbuscher Weg ortsauswärts unterwegs, als er mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn abkam und dabei einen Weidezaun und ein Verkehrszeichen beschädigte. Anschließend habe er seine KfZ-Kennzeichen abgebaut und die Unfallstelle zu Fuß verlassen, so die Polizei. Beamte hätten ihn jedoch in einem nahegelegenen Waldstück aufgegriffen und 1,69 Promille Alkohol in der Atemluft festgestellt. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beläuft sich auf rund 2600 Euro.