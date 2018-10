Schierbrok Zwei schrottreife Autos und hoher Sachschaden aber keine Verletzten: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagnachmittag in Schierbrok. Nach Angaben der Polizei übersah ein 83-jähriger Autofahrer aus der Gemeinde Ganderkesee, der auf dem Trendelbuscher Weg in Richtung Bahnhofsstraße unterwegs war, einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Pkw der Mercedes-A-Klasse und prallte auf das stehende Fahrzeug, das einem 78-jährigen Ganderkeseer gehört.

An beiden Fahrzeugen, die hinterher abgeschleppt werden mussten, entstand wirtschaftlicher Totalschaden, die Polizei schätzt ihn auf insgesamt rund 20 000 Euro. Der Unfallverursacher wurde vor Ort vom Team eines Rettungswagens untersucht, verzichtete aber auf eine weitere Behandlung.