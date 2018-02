Schierbrok Einen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr meldete die Polizei am Montagmorgen: Der Täter, ein 20 Jahre alter Mann aus Bremen, hatte nach Angaben der Beamten Kabel auf die Bahngleise gelegt. Nähere Angaben zu dem Täter oder dem Kabel konnte die Polizei am Montagmorgen nicht machen.

Eine Regio-S-Bahn der Nordwest-Bahn hatte am Sonntag gegen 19.15 Uhr im Bereich der Bahnhofstraße in Schierbrok aufgrund eines defekten Bahnüberganges die Geschwindigkeit reduzieren müssen. Nach dem Überqueren des Bahnüberganges hörte der Zugführer einen lauten Knall, als der Zug das Kabel überfuhr.

Zum Glück hatte ein Zeuge den Mann beobachtet, als er sich an den Gleisen zu schaffen machte. Die Polizei konnte den Täter dank des Zeugen im Bahnhof in Delmenhorst festnehmen. Nach Angaben der Polizei blieb der Zug unbeschädigt.