Verkehrsunfall In Schierbrok: Fahrer verliert Kontrolle über Pkw

Schierbrok Leichte Verletzungen erlitt ein Pkw-Fahrer am Sonntag bei einem Verkehrsunfall in Schierbrok. Nach Angaben der Polizei fuhr der 18-Jährige aus Bremen dort gegen 18:55 Uhr auf der Nutzhorner Landstraße in Richtung Schierbrok. In Höhe der Einmündung Hohlweg verlor er aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug, das rechtsseitig von der Straße schleuderte und in der Berme zum Stehen kam. Am Fahrzeug entstand dabei ein Schaden von rund 2500 Euro.