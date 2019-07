Schierbrok Allerlei zerstört haben unbekannte Einbrecher am vorigen Wochenende auf dem Gelände der Schierbroker Kita „Spatzennest“. Wie die Polizei erst am Mittwochmittag mitteilte, haben die Täter zwischen Sonntag, 16 Uhr, und Montagmorgen, 6 Uhr, versucht, einen Holzschuppen aufzubrechen. Dabei beschädigten sie ein Insektenhotel. Zudem gelang es den Unbekannten, durch ein Fenster in den hinteren Gebäudetrakt einzudringen, wo sie einen Wasserhahn aufdrehten. Ein Wasserschaden sei glücklicherweise nicht entstanden, so die Polizei. Sie bittet um Hinweise möglicher Zeugen an die Dienststelle in Ganderkesee, Telefon 04222/94460.