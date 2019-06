Schierbrok Eine böse Überraschung erlebte ein Autofahrer, der sein Fahrzeug am Donnerstagabend gegen 21 auf dem Pendlerparkplatz an der Bahnhofstraße in Schierbrok (gegenüber der Volksbank) geparkt hatte. Als er am nächsten Morgen um 8.25 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte hatten Unbekannte alle vier Kompletträder abmontiert und den schwarzen VW Golf aufgebockt. Die Polizei beziffert den entstandenen Schaden aufgrund der Reifen- und Felgengröße mit rund 2500 Euro. Sie bittet mögliche Zeugen, die rund um den Schierbroker Bahnhof verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich unter Telefon 04223/3002 auf der Dienststelle in Bookholzberg zu melden.