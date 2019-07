Schiffstede Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich in der Nacht zu Montag auf der Straße „Zur Schiffstede“ ereignet hat. Zwischen Mitternacht und 7.50 Uhr ist ein bislang unbekannter Autofahrer am Ende einer Linkskurve mit seinem Renault in Fahrtrichtung Bookholzberg nach links von der Fahrbahn abgekommen. Dabei geriet das Fahrzeug zunächst auf den Grünstreifen und überrollte ein Verkehrszeichen, bevor es schließlich auf der Seite in einem Graben landete.

Der Fahrer konnte sich nach Unfall offenbar selbst aus dem Auto befreien, wie die Polizei mitteilt. Er flüchtete vom Unfallort und ließ seinen Pkw zurück. Den Sachschaden beziffern die Ermittler mit rund 5000 Euro.

Die Polizei sucht nun nach Hinweisen, die dazu beitragen können, den Verursacher des Unfalls in Schiffstede zu ermitteln. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04222/9 44 60 auf der Dienststelle in Ganderkesee zu melden.