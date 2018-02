Schlutter Weil er in heftigen Schlangenlinien durch Schlutter fuhr, ist der Polizei am Freitag ein volltrunkener Radfahrer ins Netz gegangen. Einer Funkstreifenbesatzung war der 45-jährige Ganderkeseer um kurz vor 17 Uhr auf der Delmestraße in Richtung Schlutterbrink aufgefallen. Der Mann sei kaum noch in der Lage gewesen, sich auf seinem Fahrrad zu halten, so die Polizei. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von 2,5 Promille. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben und es wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

