Schlutter Leicht verletzt wurden drei Insassen eines Pkw am Freitagnachmittag bei einem Unfall in Schlutter. Wie die Polizei am Sonnabend mitteilte, waren die 53-jährige Fahrerin und ihre beiden Mitfahrer nach der Erstversorgung im Rettungswagen aber soweit wohlauf, dass sie nicht ins Krankenhaus gebracht werden mussten.

Die Frau aus der Gemeinde Ganderkesee war gegen 16.25 Uhr auf der Straße Schlutterbrink unterwegs, als aus einer Grundstücksausfahrt ein 18-jähriger Pkw-Fahrer auf die Straße einbog, ohne die Vorfahrt zu beachten. Beide Fahrzeuge stießen zusammen und waren danach nicht mehr fahrbereit, sie mussten abgeschleppt werden. Zur Höhe des Sachschadens machte die Polizei keine Angaben.