Schlutter Der heftige Sturm hat am Dienstagnachmittag in Schlutter zu einem Unfall geführt, bei dem ein junger Radfahrer verletzt wurde: Der 19-Jährige aus der Gemeinde Ganderkesee war mit dem Rad auf der Delmestraße in Richtung Delmenhorst unterwegs, als ihn nach Polizeiangaben gegen 16.20 Uhr eine Windböe erfasste und nach links drückte. Dadurch kollidierte er mit dem Pkw eines 51-Jährigen aus Delmenhorst, der den Radfahrer überholen wollte, und kam auf dem Grünstreifen zu Fall. Dabei erlitt der Ganderkeseer leichte Verletzungen an Händen und Beinen. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

