Schönemoor Der Brand eines Trafohäuschens in Schönemoor hat am Dienstagmorgen drei Dutzend Feuerwehrleute sehr früh aus dem Bett geworfen: Um 4.13 Uhr wurden die Ortswehr Schierbrok-Schönemoor und die Berufsfeuerwehr Delmenhorst alarmiert und zu einer Biogasanlage an der Straße Zur Ollen gerufen. Durch einen technischen Defekt war der Transformator, über den die ganze Anlage mit Strom versorgt wird, in Brand geraten.

Die 35 Einsatzkräfte, die mit sieben Fahrzeugen vor Ort waren, mussten aber zunächst abwarten, bis ein Mitarbeiter der EWE den Strom abgeschaltet hatte. Danach war der Brand schnell gelöscht, der Trafo aber nicht mehr zu retten. Er wurde durch das Feuer völlig zerstört. Die Höhe des Schadens konnte die Polizei am Dienstag noch nicht beziffern. Gefahr für weitere Gebäude bestand nicht.

Größeren Schaden haben die Feuerwehren auf jeden Fall in der Biogasanlage verhindert: Deren Gärbehälter konnten zunächst nicht entlüftet werden, weil der Strom abgestellt war. Mit einem Notstromaggregat stellten die Einsatzkräfte die Energieversorgung und damit die Entlüftung sicher. Gegen 6 Uhr war der Einsatz beendet.