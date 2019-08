Schönemoor /Havekost Zwei Wohnhäuser in der Gemeinde Ganderkesee sind von Einbrechern heimgesucht worden – eines ganz im Süden, das andere hoch im Norden. In beiden Fällen hofft die Polizei auf Hinweise, die im Kommissariat Wildeshausen unter Telefon 04431/94 11 15 entgegengenommen werden.

Die erste Tat ereignete sich in der Nacht zum Dienstag an der Havekoster Straße: Dort wurde das Fenster eines Wohnhauses aufgehebelt, drinnen durchsuchten die Täter dann alle Räume. Ob sie Beute gemacht haben, war der Polizei am Mittwoch noch nicht bekannt. Der Einbruch geschah zwischen 22 Uhr am Montagabend und Dienstagfrüh gegen 9 Uhr.

Am Dienstagvormittag dann, irgendwann zwischen 8 und 12.50 Uhr, schlugen Einbrecher in Heide zu: In einem Wohnhaus an der Straße Kortenkamp entwendeten sie Schmuck und Bargeld. Durch eine aufgehebelte Tür waren sie ins Innere gelangt. Zum Wert der Beute konnte die Polizei keine genauen Angaben machen.