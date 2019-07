Siraha /Sandkrug Regenfälle ohne Ende und dann noch ein Erdbeben der Stärke 4,8 auf der Richterskala. Viele Menschen in Siraha und Kathmandu (Nepal) leiden derzeit unter den Folgen zweier Naturkatastrophen. Aus Sandkrug versucht jetzt Cordula Rau (Eine-Welt-Gruppe, Spendenkonto: VR Bank Oldenburg Land West; IBAN: DE 79 2806 9092 1202 3957 02; Stichwort: Nepal-Flut; Angaben ohne Gewähr), finanzielle Hilfestellung zu geben.

Hilfe aus Sandkrug und Wardenburg

Mit dem Gehörlosenzentrum in Siraha und den Webereien für Frauen in Kathmandu unterstützt die Eine-Welt-Gruppe schon seit vielen Jahren soziale Projekte in dem Land. Über die aktuellen Entwicklungen informieren die Ehrenamtlichen u.a. im Gemeindehaus der Ev. Kirche Sandkrug und dem Eine-Welt-Laden in Wardenburg.

„Vor zwei Jahren war im Flachland auch so ein heftiger Monsunregen, da hat Ganga Ram Yadav vom Gehörlosenzentrum in Siraha geholfen“, erzählt die Sandkrugerin. Mit etwa 2000 Euro konnten damals fast 50 Familien mit Reis, Linsen, Öl und Tee versorgt werden – denn in den Lehmhütten war ja alles nass und schimmelig geworden.

Wurt schützt Zentrum

Auch jetzt gibt es wieder viele Flutopfer, sind Menschen obdachlos geworden oder sämtlicher Lebensmittelvorräte beraubt. Ganga Ram Yadav, der im Jahr 1994 mit Unterstützung aus Deutschland das Gehörlosenzentrum in Siraha gründete und zuletzt in diesem Frühjahr in Sandkrug zu Besuch war, hat Bilder aus dem Katastrophengebiet an die Familie Rau geschickt und eine gute Nachricht. An den Gebäuden des Gehörlosenzentrums selbst ist durch die aktuelle Überflutung kein Schaden entstanden, weil beim Bau vor 25 Jahren damals darauf geachtet worden war, dass erst viel Erde aufgeschüttet und etwas höher gebaut wurde.

In Norddeutschland würde man von einer Wurt reden. „Bis auf ein paar kleine Schäden durch das Wasser ist im Gehörlosenzentrum nichts passiert“, weiß Rau, die telefonisch und per Mail in engem Kontakt mit Nepal steht. Allerdings liegen die Unterkünfte eines Großteils der Bevölkerung längst nicht so sicher. In Siraha sind laut Ganga Ram Yadav bis jetzt drei Menschen gestorben. Um den Ärmsten der Armen helfen zu können, fehlt es vor allem an Geld.

Hilfsprojekt für Frauen

In Kathmandu leitet Geeta Manandhar ein Hilfsprojekt für Frauen. Sie schreibt, dass es sehr heftige Regenfälle gab, die bis jetzt 63 Menschen das Leben kosteten. 34 000 mussten aus ihren Notunterkünften in Kathmandu heraus, die sie seit dem großen Beben in 2015 bewohnen. Die Drainagen waren zu eng oder funktionierten nicht, eine Brücke wurde weggeschwemmt. Zum Glück gibt es noch eine zweite. Als wäre der Regen noch nicht schlimm genug, erschütterte zusätzlich in Bhaktapur, nur zehn Kilometer von Kathmandu entfernt, ein Beben die Erde. Fast alle Straßen sind jetzt unpassierbar wegen Erdrutschen, die in der Monsunzeit verbreitet sind und durch das Erdbeben noch verstärkt wurden.

Flug nach Nepal

Gelder, die auf dem vorne genannten Spenden-Konto eingehen, werden von Deutschland aus weiter nach Nepal auf Privatkonten geleitet und dort von Ganga Ram Yadav und Geeta Manandhar unter besonders bedürftigen Familien verteilt. Im Oktober wird Cordula Rau sich persönlich vom Stand der Dinge überzeugen können. Sie fliegt erneut nach Nepal, weil das Gehörlosenzentrum in Siraha dann sein 25-jähriges Bestehen feiert.